Россиянам назвали главное при получении повестки

При получении повестки во время осеннего призыва на срочную службу необходимо вовремя явиться в военкомат, напомнил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В разговоре с «Лентой.ру» он описал порядок действий при вызове в военкомат.

"Тому, кто получил повестку, самое главное явиться в военкомат вовремя". Андрей Колесник, депутат Госдумы

Депутат подчеркнул, что в большинстве регионов призывникам с 1 октября будут приходить бумажные повестки.

«Все-таки я считаю, что бумажный носитель лучше, когда приходит [сотрудник военкомата], расписываются или через Почту России [заказным письмом под подпись], этот способ надежнее. И все должны понимать, каким бы там способом ни была получена повестка, все ж прекрасно знают, когда им нужно явиться по призыву в военкомат по возрасту. И кивать на то, что я не получил повестку, не знал — это от лукавого. Тем более надо понимать, в какое время мы живем. Более того, военнослужащих срочной службы в зону специальной военной операции (СВО) не посылают», — сказал он.

Тем, кто получил повестку, запрещено выезжать из России со дня, когда повестка считается врученной, и до прихода в военкомат. В случае неявки через 20 дней вводятся ограничения — запрещено оформлять ИП и самозанятость, регистрировать недвижимость, управлять и регистрировать транспорт, а также брать кредиты.

Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве граждан на срочную службу в армию. Он начнется с 1 октября и продлится до 31 декабря. В Вооруженные силы России призовут 133 тысячи человек от 18 до 30 лет.