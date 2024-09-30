Танк Т-64БВ одной из бригад формирований киевского режима был уничтожен российскими артиллеристами с первого выстрела. Произошло это в районе населенного пункта Работино.

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Вражеская боевая машина совершала маневры возле лесного массива. В этот момент в ее крышу врезался артиллерийский снаряд, что оказалось фатальным для "шестьдесятчетверки". Отмечается, что перед тем как попасть в цель, российский боеприпас пролетел 14 километров.

Есть предположения, что был использован один из вариантов "Краснополя". Такие высокоточные средства поражения хорошо зарекомендовали себя в ходе специальной военной операции. С их помощью уже превращено в металлолом большое количество бронетехники противника, в том числе изготовленной и поставленной странами НАТО.

Известно, что масса таких снарядов, в зависимости от модификации, составляет от 45 до 50,8 кг. А максимальная дальность стрельбы - до 25 км. Их могут использовать как буксируемые, так и самоходные орудия Российской армии.