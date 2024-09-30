Успех наступления Вооруженных сил России (ВС РФ) в Донбассе связан со множеством факторов, среди которых растянутость фронта и низкая мотивация украинских военнослужащих. Об этом заявил военный корреспондент Дмитрий Стешин. Газета.Ru

Он отметил, что противник «надорвался», перебрасывая резервы по фронтам, — в Курскую область, под Угледар, в Селидово. «Качество вэсэушников, ангажированных прямо на улице, крайне низкое, при этом все говорили, что и огрызающихся, мотивированных подразделений у противника хватает. Научились неприятно «удивлять» противника? Тоже ставим плюс», — пишет Стешин. RT на русском

Он добавил, что успешное наступление также обусловлено грамотным тактическим планированием и использованием элемента неожиданности российскими войсками. Эти аспекты, по его словам, играют важную роль в достижении оперативных целей на поле боя. Ura.Ru