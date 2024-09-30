Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что армия России поразила состав с украинскими солдатами в Казанке Николаевской области. RT на русском

«Накрыли состав очень сильно. Потерь море, вывозили раненых все, включая гражданскую скорую помощь, что обычно не допускают до таких мест», — сообщил подпольщик. По его словам, в составе ехали подразделения ВСУ, понесшие потери в Курской и Харьковской областях. Помимо этого, в вагонах были снаряды и ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО), а после удара на месте происходила вторичная детонация. Lenta.ru

Ранее в понедельник Минобороны РФ сообщило, что удар по железнодорожному эшелону был нанесен ОТРК «Искандер-М». В результате были уничтожены 12 вагонов с боеприпасами. Российская газета