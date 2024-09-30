Военный корреспондент «Известий» Денис Кулага был ранен под Часовым Яром в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило издание.

По предварительной информации, в квадроцикл, на котором он передвигался, прилетел FPV-дрон. Инцидент произошел при возвращении корреспондента со съемок. Подчеркивается, что журналист получил осколочные ранения обеих ног, а также ожоги и переломы нижних конечностей.

Газета пишет, что Кулага находится в госпитале. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Кулага поблагодарил медиков, которые оказали ему помощь. По словам военкора, в Артемовске ему полностью обследовали ноги, «повынимали осколки, которые возможно было вынуть».