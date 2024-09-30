Российский военкор получил ранение при атаке дрона в зоне СВО
Военный корреспондент «Известий» Денис Кулага был ранен под Часовым Яром в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило издание.
По предварительной информации, в квадроцикл, на котором он передвигался, прилетел FPV-дрон. Инцидент произошел при возвращении корреспондента со съемок. Подчеркивается, что журналист получил осколочные ранения обеих ног, а также ожоги и переломы нижних конечностей.
Газета пишет, что Кулага находится в госпитале. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Кулага поблагодарил медиков, которые оказали ему помощь. По словам военкора, в Артемовске ему полностью обследовали ноги, «повынимали осколки, которые возможно было вынуть».
«Некоторые, к сожалению, пока невозможно. Перелом правой и левой ноги из-за взрывной волны, перебиты осколками. Ожоги лица, ожоги рук», - заявил Кулага.