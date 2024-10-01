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В Курской области "Ланцетом" уничтожена американская гаубица М777

Группировка "Север" уничтожила дроном-камикадзе "Ланцет" в приграничном районе Курской области гаубицу М777 американского производства с боекомплектом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В Курской области "Ланцетом" уничтожена американская гаубица М777
© globallookpress.com
"В приграничном районе Курской области в ходе разведывательных мероприятий военнослужащие группировки войск "Север" выявили замаскированную огневую позицию гаубицы M777 ВСУ в лесополосе. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по орудию противника. В результате прямого попадания барражирующего боеприпаса "Ланцет" 155-мм гаубица M777 производства США вместе с боекомплектом была уничтожена", - сообщили в ведомстве.

Минобороны также обнародовало кадры уничтожения орудия, на которых видна детонация его боекомплекта.

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