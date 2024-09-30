Пушилин рассказал о подземных тоннелях в Угледаре

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Угледаре создали сеть подземных переходов для снабжения. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1».

По словам главы региона, ВСУ с 2014 года начали заниматься созданием обширного укрепрайона в населенном пункте.

«Причем это как пулеметные гнезда в высотках, заканчивая очень серьезными подземными переходами, которые протянулись на километры», — рассказал Пушилин.

Стало известно о ходе боев за Угледар

Чиновник добавил, что взятие Угледара осложняется тем, что он находится на возвышенности. Это создает определенные препятствия. При этом он добавил, что город полностью окружен Армией России, а подразделения ВСУ полностью находятся под огневым контролем.