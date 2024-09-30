ВСУ утратили надежду на удержание Угледара

Группировка Вооруженных сил Украины в Угледаре находится в очень сложной ситуации, военнослужащие вынуждены выбираться из города небольшими группами, половина из которых погибает в пути. Об этом со ссылкой на украинского солдата пишет «Московский комсомолец».

Рассказ военнослужащего, который находится в составе 72-ой бригады ВСУ в Угледаре, привел военный блогер Юрий Подоляка.

По словам бойца, город окружен с трех сторон - Водяного, Пречистовки, Павловки - пешая дорога хорошо пристреляна российскими минометами и ствольной артиллерией. Также выходы из города контролируются российскими операторами дронов.

В среднем, если из города выходит группа из 10 солдат ВСУ, то к своим доходят только 4-6, остальные погибают, а командование оттягивает ротацию и приказывает держаться, подчеркнул он.

«БМП даже не успевают доехать до Угледара, по ним сразу работают. Очень много тяжелых «300» (раненые), которых вынести пешком под дронами не реально, так же множество «200» (убитые) лежат просто по дорогам», - рассказал украинский военнослужащий, отметив, что на исходе как продовольствие, так и патроны и топливо.

По его мнению, сейчас для оставшихся в городе украинских военных есть только один вариант – «с боями выходить хотя бы тем, кто может это сделать».

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая раскритиковала главкома ВСУ Александра Сырского за провал обороны в подконтрольных Киеву частях Донбасса и отсутствие там подготовленных фортификаций. Кроме того, Безуглая потребовала от Сырского объяснить, почему он «прячется» на своей даче в Харьковской области, не предпринимает мер для «спасения» Угледара.