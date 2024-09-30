Решение о корректировке ядерной доктрины России важное, все изменения будут формализованы соответствующим образом, однако не нужно каждый раз искать какие-то увязки со спецоперацией. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет «Российская газета».

Таким образом пресс-секретарь президента России ответил на вопрос журналистов, видят ли в Кремле в атаке беспилотниками российских регионов попытку провокации на фоне изменений в ядерной доктрине.

«Не нужно чрезмерно апеллировать к этому документу, это документ чрезвычайно важный, принято важное решение, оно будет формализовано соответствующим ходом», - подчеркнул Дмитрий Песков.

Он также заверил, что российская спецоперация продолжается и «не нужно каждый раз искать какие-то увязки».

Президент Владимир Путин 25 сентября в ходе совещания Совета безопасности России предложил изменить подходы к применению ядерных сил. Среди прочего, он заявил, что Россия будет рассматривать применение ядерного оружия в случае массированных атак беспилотников, крылатых ракет, гиперзвуковых самолетов.

29 сентября Минобороны России сообщило, что за ночь дежурные средства ПВО сбили 125 украинских беспилотников самолетного типа над Волгоградской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Брянской и Курской областями, а также в небе над Краснодарским краем и над акваторией Азовского моря.