Специальная военная операция на Украине идет своим ходом, не нужно искать увязки с обновленной ядерной доктриной РФ. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, является ли атака украинских беспилотников на РФ прецедентом для применения ядерного оружия.

29 сентября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 125 украинских БПЛА над семью российскими регионами, а также над Азовским морем. Одно из новых положений доктрины предусматривает, что достоверная информация о массированном старте в сторону России средств воздушно-космического нападения может стать основанием для ядерного ответа со стороны Москвы.