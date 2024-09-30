Путин подписал указ об осеннем призыве в армию

Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве граждан на срочную службу в армию. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как следует из текста указа, в рамках кампании с 1 октября по 31 декабря 2024 года в Вооруженные силы России призовут 133 тысячи граждан в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе.

В Генштабе пояснили, как будут отправлять повестки этой осенью

Ранее в Генштабе России заявили, что призывников не будут привлекать к выполнению задач специальной военной операции на территории республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей. В свою очередь, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистами переадресовал Минобороны России вопрос об отправке призывников в приграничье.