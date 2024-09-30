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Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

Подразделения группировки российских войск «Центр» взяли под свой контроль населенный пункт Нелеповка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР
© РИА Новости

По информации ведомства, Вооруженные силы России нанесли удары по живой силе и технике 47-й, 150-й и 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 25-й воздушно-десантной и 68-й егерской бригад украинских войск.

Кроме того, были поражены 109-я, 116-я и 119-я бригады территориальной обороны, а также 12-я и 15-я бригады национальной гвардии Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Селидово, Дзержинск, Николаевка, Лысовка, Цукурино, Сухая Балка, Дружба и Шевченко, которые расположены на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).

29 сентября министерство обороны России сообщало, что подразделения группировки войск «Запад» взяли под контроль село Макеевка в Луганской народной республике (ЛНР).

27 сентября министр обороны РФ Андрей Белоусов заявлял, что военнослужащие страны уверенно теснят украинские войска в районе Красноармейска. В частности, солдаты 114-й отдельной стрелковой бригады Вооруженных сил РФ продолжают продвигаться на данном участке фронта и занимать более выгодные рубежи.

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