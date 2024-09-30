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Соратник Кадырова заявил о планомерном освобождении Курской области

Соратник главы Чечни Рамзана Кадыров, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил о планомерном освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его комментарий по ситуации приводит ТАСС.

Алаудинов заявил о планомерном освобождении Курской области
© РИА Новости

Он отметил, что российские Вооруженные силы продолжают зачищать приграничный регион от украинских солдат.

До этого Алаудинов рассказал, что российские военные выстроили несколько эшелонов обороны в Курской области. По его данным, украинские подразделения, пытающиеся зайти на курское направление, несут большие потери.

Еще раньше командир «Ахмата» пояснил, что ВСУ пытаются занять в Курской области господствующие высоты, контролируемы российскими военными. Однако, как утверждает военный начальник, украинским войскам это не удается.

Военные новости
Апти Алаудинов
Украина