Италия вывела из Бейрута часть военного персонала

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни сообщил, что контингент итальянских военных инструкторов в Бейруте сократился со 100 до 15 человек.

"В Бейруте мы сократили наш контингент, занятый подготовкой ливанских военных. Со 100 военнослужащих до 15", - сказал он в интервью газете Il Messaggero.

Он также напомнил, что его ведомство предлагает всем соотечественникам покинуть Ливан на фоне обострения ситуации. По данным министра, около 2 тыс. итальянцев проживают в стране на постоянной основе. Еще около 200-300 находятся там в командировках.

При этом в Риме не видят непосредственной угрозы контингенту в составе Временных сил ООН в Ливане. Об этом сообщает и Министерство обороны Италии, и правительственный дворец Киджи, которые поддерживают постоянный контакт между всеми ответственными службами и ведомствами. Таяни сообщил, что получил заверения в поддержании безопасности международного контингента в Ливане от израильской стороны.

Таяни также сообщил, что в понедельник состоится встреча глав МИД ЕС для обсуждения ближневосточного кризиса и дипломатических путей недопущения дальнейшей эскалации.