В Генштабе высказались о привлечении российских срочников к боевым задачам

Призывников не будут привлекать к выполнению боевых задач специальной военной операции (СВО) в новых регионах. Об этом сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба (ГШ) ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский. Lenta.ru

«Хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции в новых регионах привлекаться не будут», — заявил Цимлянский. Ura.Ru

Осенняя призывная кампания в 2024 году продлится три месяца: она начнется 1 октября и закончится 31 декабря. Газета.Ru