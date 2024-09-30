Российские военные с помощью "Искандер-М" нанесли ракетный удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона в Николаевской области, уничтожено 12 вагонов с боеприпасами. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Искандер-М" нанесен ракетный удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона в населенном пункте Казанка Николаевской области (45 км западнее населенного пункта Кривой Рог Днепропетровской области). В результате удара уничтожено 12 вагонов с боеприпасами, в том числе западного производства", - сказали в ведомстве.

Минобороны сообщило о поражении склада боеприпасов ВСУ

Также Минобороны показало кадры поражения эшелона.