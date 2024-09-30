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WSJ: Израиль сменил стратегию в отношении "Хезболлах"

Израиль изменил свою стратегию в борьбе с шиитским движением "Хезболлах" и теперь наносит упреждающие удары. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Израиль сменил стратегию в отношении «Хезболлы»
© globallookpress.com

По ее данным, еврейское государство сменило стратегию с "ударов око за око" на упреждающую кампанию, целями которой стали ракетные склады, пусковые установки и лидеры военного руководства "Хезболлах".

Как указывает издание, Израиль пошел на такие шаги несмотря на советы своих союзников, в частности он проигнорировал призыв к прекращению огня. WSJ также отмечает, что администрация президента США Джо Байдена больше не может "сдерживать противников", поэтому Израиль решил предпринимать более активные меры

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