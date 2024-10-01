Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте близки к перевороту и готовы развернуть орудия на Киев, рассказал ТАСС пленный военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Ярослав Диденко.

"Так оно и будет, что будет идти переворот у нас. Сейчас в Украине людей хватают на улице, уже невыносимо. Людей просто вылавливают вот так, где хочется - с домов забирают, с работы забирают, из магазинов людей забирают. У ребят терпение скоро лопнет, и уже свои ребята пойдут на Киев наводить там порядки. Уже готовы", - сказал Диденко, отвечая на вопрос ТАСС о готовности ВСУ развернуть орудия для борьбы с политикой Киева.

Он также призвал военнослужащих к отказу от участия в боях и бунту против мобилизации и гибели людей.

Пленный добавил, что в ВСУ осознают, что путем продолжения конфликта украинские власти зарабатывают деньги.

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Диденко сдался в плен военнослужащим РФ под Угледаром в начале сентября. По его словам, группа попала в окружение и добровольно сложила оружие.