ВС РФ нанесли более десяти ударов по Киеву и пригороду

В ночь на 30 сентября российские военные нанесли более 10 ударов по Киеву и пригороду. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, в украинскую столицу и ее пригородные районы «прилетало, как никогда».

«Больше десяти прилетов, некоторые серией», — сказал он.

Кроме того, российские войска нанесли удар по складам и колонне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Белая Церковь Киевской области. Также были поражены еще две колонны: одна выходила из Кривого Рога, другая прибыла в Берислав. Другими целями стали объекты в Житомире и городе Смела в Черкасской области.

Напомним, что украинские СМИ сообщали о взрывах, прогремевших в ночь на 30 сентября в Киеве, Киевской области, Житомире, Днепропетровске, Кривом роге. Воздушная тревога действовала в украинской столице и 12 областях страны.