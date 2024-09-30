«Ящик Пандоры»: в США высказались об ударах вглубь России

У администрации президента США Джо Байдена есть причины не разрешать Украине бить вглубь России, пишет The National Interest.

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По данным издания, решение может подорвать шансы на мирные переговоры.

«Вашингтон обеспокоен более широкой картиной. Они знают, что одобрение ударов вглубь России может не только подорвать шансы на мирные переговоры, но и открыть ящик Пандоры, [полный] сценариев эскалации. Даже если удары вглубь России будут одобрены, Вашингтон позаботится о том, чтобы они наносились слишком поздно или были слишком незначительными по масштабу», — добавили авторы издания.

Уточняется, что в Белом доме учли вероятную неэффективность нанесения ударов по России ракетами Storm Shadow и ATACMS, а также приняли во внимание другие нерешаемые факторы. Авторы поинтересовались, как такое оружие сможет остановить гуманитарный кризис на Украине или восполнить дефицит военных материалов.

Ранее сообщалось, что решение США об отмене ограничений для Украины на удары по России дальнобойными ракетами все еще «на столе». По мнению замглавы комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной рады Егора Чернева, вердикт могут вынести после президентских выборов, которые пройдут в начале ноября.