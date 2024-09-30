Группа бойцов ВСУ сдалась в плен после шестидневного ожидания эвакуации

Группа бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), состоящая из четырех раненых, добровольно сдалась в плен ВС России после шестидневного ожидания эвакуации. Об этом заявил украинский солдат Юрий Радомский во время допроса, кадры которого Минобороны России.

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«Мы сдались в плен. Сдались в плен добровольно. Мы сидели шесть дней, шесть дней мы ждали эвакуации, мы были трехсотыми, но нас никто не выводил», — посетовал военнослужащий. Он добавил, что группа намеревалась сдаться и раньше, но командиры их переубеждали.

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Раненые бойцы подтвердили, что в плену им оказывают необходимую медицинскую помощь. Их обнаружили военные штурмовой бригады Южной группировки войск в районе села Острое вблизи Красногоровки в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее попавший в плен солдат ВСУ Максим Шевченко посоветовал украинцам уклоняться от службы любыми способами из-за тяжелой обстановки на поле боя. Тем, кто уже находится в зоне боевых действий, он пожелал сбежать.