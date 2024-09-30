Байден распорядился выделить Тайваню военную помощь на $567 млн

Президент США Джо Байден распорядился выделить $567 млн на поставки вооружений и оказание другой военной помощи Тайваню. Об этом говорится в его письменном заявлении, распространенном в воскресенье пресс-службой Белого дома.

"Властью, данной мне как президенту конституцией и законами Соединенных Штатов <...>, я поручаю госсекретарю <...> распорядиться о выделении до $567 млн на оборонную продукцию и услуги Пентагона, а также на обучение и подготовку в военной сфере для оказания помощи Тайваню", - заявил Байден.

В прошлом году объем помощи, выделенной американской администрацией по линии министерства обороны, составил $345 млн.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией. США являются главным поставщиком вооружений для Тайваня. По оценке МИД КНР, общая сумма американских военных поставок острову за несколько лет превысила $70 млрд.