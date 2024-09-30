Раскрыто число погибших в Газе из-за последних ударов Израиля

Свыше 30 человек погибли в секторе Газа в течение последних нескольких часов в результате израильских ударов. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По его данным, среди погибших есть как минимум двое детей, которые стали жертвами удара по дому в Дейр-эль-Балахе в центральной части палестинского анклава.

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Согласно данным Министерства здравоохранения сектора Газа, более 41,6 тыс. человек погибли в результате действий Израиля в анклаве с октября 2023 года, еще более 96,2 тыс. получили ранения.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. В ответ Израиль начал операцию в анклаве с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных.