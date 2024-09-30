Рогов сообщил о выведении из строя ж/д станции ВСУ в Запорожье

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что ВС России в оккупированном украинскими боевиками городе Запорожье вывели из строя железнодорожную станцию.

«Двумя авиационными ударами повреждена и выведена из строя железнодорожная станция Запорожье—1, которая», — цитирует Рогова РИА Новости.

По его словам, станция играла определяющую роль в военной логистике ВСУ по переброске личного состава и вооружений на Запорожском фронте, особенно на Ореховское и Степногорское направления.

Рогов подчеркнул, что удар был совершён в момент разгрузки военного эшелона из Одессы.

Ранее более десяти ударов были нанесены ночью по Киеву и пригороду.

Также удар был нанесён по складам и колонне ВСУ в городе Белая Церковь.