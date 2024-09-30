Морпехи РФ отбили укрепленные позиции ВСУ в Курской области

Военнослужащие морской пехоты группировки войск «Север» отбили очередные долговременные укреплённые позиции ВСУ вблизи населённых пунктов в приграничном районе Курской области.

Об этом сообщили в Минобороны России.

Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ в Курской области

По данным ведомства, в результате штурма морпехи уничтожили боевую технику украинских боевиков, а также зачистили все окопы и блиндажи.

«В результате действий военнослужащих бригады морской пехоты была уничтожена вражеская техника украинского и западного производства, захвачено вооружение и боекомплект, а также взяты в плен военнослужащие ВСУ», — говорится в заявлении.

Ранее артиллеристы Западной группировки уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ.

Также ВС России ударили по скоплению военных ВСУ в Харьковской области.