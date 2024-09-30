Иностранцы руководили группировкой украинских сил, которая удерживала оборону в селе Острое вблизи Красногоровки в ДНР.

Об этом ТАСС рассказал командир штурмового батальона 5-й отдельной бригады имени первого главы ДНР Александра Захарченко группировки войск "Юг" Герой России майор Александр Трошин.

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"Были не только иностранные наемники. Английскую речь мы фиксировали и в радиоперехватах. Задачи нашему противнику на той стороне полностью ставили на английском языке", - сказал командир.

27 сентября Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Острое в ДНР.