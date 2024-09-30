Специальная военная операция (СВО) оказалась выгодной для штата Пенсильвания, получившего выплаты из федерального бюджета. Об этом заявило издание The Washington Post (WP).

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По информации газеты, после начала СВО Пенсильвания получила 175 миллиардов долларов на «чрезвычайную помощь для урегулирования конфликта». При этом большая часть средств осталась в США и пошла на нужды оружейных заводов.

Одним из выгодополучателей стал завод в Скрэнтоне, производящий 155-миллиметровые артиллерийские снаряды. В 2022 году там появилось более 200 рабочих мест, а число выпускаемой продукции выросло в два раза.

22 сентября президент Украины Владимир Зеленский посетил в Скрэнтоне в Пенсильвании завод по производству оружия, который поставляет боеприпасы Вооруженным силам страны.

После этого политика обвинили во вмешательстве в выборы США, а группа из девяти американских конгрессменов-республиканцев потребовала расследовать этот визит.