Африка интересуется российскими комплексами противодействия БПЛА

Страны Африки проявляют серьезный интерес к российским комплексам противодействия беспилотным летательным аппаратам, заявил ТАСС генеральный конструктор Специального технологического центра (СТЦ) Роман Иванов.

"Между нами и заказчиком существует такой посредник, как "Рособоронэкспорт", который и видит эти заказы. По их данным, действительно, заказов очень много, предконтрактные и контрактные работы увеличились в два-три раза. В основном это страны Африки, которые ставят перед собой задачу по наведению внутреннего порядка ввиду того, что на африканском континенте сильно меняется политическая картина. <…> Поэтому по африканскому континенту мы видим серьезный интерес", - сказал Иванов.

Генконструктор СТЦ перечислил зарубежные страны, которые закупают российские беспилотные летательные аппараты "Орлан". "Мы осуществляем поставки и, конечно же, обучаем зарубежных специалистов. Они, в основном, на сегодняшний день представлены странами - зарубежными партнерами по ОДКБ и бывшему СССР. Это Казахстан, Узбекистан, Белоруссия, Киргизия. Поставки туда чаще выполняются Минобороны РФ. Часть своей техники они передают этим странам, а к нам на обучение приезжают зарубежные сотрудники, которые будут выполнять задачи", - добавил специалист.