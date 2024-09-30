Нетаньяху заявил, что Израиль меняет баланс сил на Ближнем Востоке

Удары по Йемену и Ливану показывают силу Израиля, который сейчас меняет баланс сил на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, чьи высказывания распространила канцелярия главы правительства.

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"Мы разгромили [радикальное палестинское движение] ХАМАС в Газе, мы ликвидировали большую часть его командной цепочки, мы нанесли мощный удар по [ливанской шиитской организации] "Хезболлах", мы ликвидировали [ее лидера Хасана] Насруллу, мы систематически устраняем ее высших командиров, включая еще одну ликвидацию сегодня (29 сентября - прим. ТАСС) в Ливане. Параллельно Армия обороны Израиля некоторое время назад снова нанесла удар по нашим врагам в Йемене. Все видят размах, все видят огонь по целям, все видят цену, которую платят те, кто на нас нападает", - сказал он.

По оценке премьера, его страна сейчас "переживает великие, но в то же время трудные времена", ведя "войну на семи фронтах".

"Великие дни, потому что мы меняем стратегическую реальность на Ближнем Востоке. Изменение баланса сил влечет за собой возможность создания новых альянсов в нашем регионе, поскольку Израиль побеждает. Наши враги и наши друзья снова видят Израиль таким, какой он есть - сильной, решительной, могущественной страной", - уверен Нетаньяху.

29 сентября армия Израиля сообщила, что нанесла авиаудары по объектам мятежников-хуситов в Йемене, в том числе по морскому порту в Ходейде, в ответ на попытку обстрела израильской территории, предпринятую радикалами днем ранее. В налете участвовали десятки самолетов ВВС, удары наносились на удалении 1,8 тыс. км от границы еврейского государства. Это вторая израильская атака на Ходейду с начала эскалации напряженности на Ближнем Востоке. 20 июля, на следующий день после того, как запущенный мятежниками беспилотник атаковал Тель-Авив, авиация нанесла удар по объектам хуситов в порту Ходейды.

23 сентября Израиль начал операцию "Стрелы севера" против формирований "Хезболлах" в Ливане, в ходе которой наносит массированные авиаудары по военным объектам организации. Заявленная цель - создание безопасных условий в северных приграничных районах еврейского государства, чтобы туда могли вернуться десятки тысяч жителей. В результате одного из ударов 27 сентября в Бейруте был ликвидирован Насрулла. "Хезболлах" подтвердила его гибель и пообещала продолжить противостоять Израилю.