Гладков рассказал о сбитых целях над Белгородом

Системы ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, информация о пострадавших и разрушениях в данный момент не поступала.

«Все оперативные и аварийные службы работают. Подомовой обход будет проведён в светлое время суток», — написал он в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что при массированной атаке дронов ВСУ на город Каменка-Днепровская в Запорожской области погиб человек.