ВВС Израиля нанесли ракетный удар по бейрутскому району Кола

Истребители ВВС Израиля нанесли ракетный удар по району Кола на юго-западе Бейрута.

По данным ТАСС, там раздался мощный взрыв, сотрясший соседние кварталы.

Кроме того, отмечается, что перед воздушным рейдом в небе над юго-западной частью ливанской столицы совершали разведывательные полёты израильские беспилотники.

Ранее в Reuters писали, что в результате ударов Израиля по Ливану 29 сентября погибли более 100 человек.

При этом сообщалось, что израильские ВВС завершили волну ударов по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане.