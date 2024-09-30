ТАСС: ВВС Израиля нанесли ракетный удар по бейрутскому району Кола
Истребители ВВС Израиля нанесли ракетный удар по району Кола на юго-западе Бейрута.
По данным ТАСС, там раздался мощный взрыв, сотрясший соседние кварталы.
Кроме того, отмечается, что перед воздушным рейдом в небе над юго-западной частью ливанской столицы совершали разведывательные полёты израильские беспилотники.
Ранее в Reuters писали, что в результате ударов Израиля по Ливану 29 сентября погибли более 100 человек.
При этом сообщалось, что израильские ВВС завершили волну ударов по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане.