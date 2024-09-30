Потребность ВСУ в дальнобойном оружии объяснили

Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойное оружие нужно для преодоления минного заграждения на востоке страны. Так потребность украинской армии объяснила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в беседе с телеканалом ARD.

© Lenta.ru

«Что касается ракет большой дальности, то, думаю, это хорошо известно. Я всегда говорила, что они играют важную роль, особенно в преодолении минного пояса на востоке Украины», — сказала Бербок.

По ее словам, в правительстве Германии нет единого мнения насчет передачи Украине других видов вооружений.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что корректировка ядерной доктрины является зеркальным ответом на позицию, которую занимают противники Москвы. «Поэтому, да, это абсолютное "зеркало" той позиции, которую они занимают», — резюмировал он.