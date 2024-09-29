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Израиль завершил масштабную волну ударов по Ливану

Израиль завершил масштабную волну ударов по Ливану, атаковав 120 целей. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

Израиль завершил масштабную волну ударов по Ливану
© Lenta.ru

«В ходе ударов, основанных на разведывательных данных, Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по примерно 120 террористическим объектам "Хезболлы" на юге Ливана и в глубине территории страны», — сказано в заявлении.

Подчеркивается, что израильские атаки нанесли значительный ущерб штаб-квартирам и другой инфраструктуре, которая «использовалась для планирования и осуществления террористической деятельности против государства Израиль».

28 сентября Израилю удалось ликвидировать главу шиитского движения «Хезболла» Хасана Насруллу. Для успеха этой операции на Ливан сбросили более 80 бомб. В ходе атак движение лишилось и ряда других высокопоставленных руководителей.

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