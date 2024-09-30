Ситуация в Курской области ночью 30 сентября: последние новости, наемники

Российская армия продолжает оказывать сопротивление Вооруженным силам Украины, вторгшимся в курское приграничье. Какова ситуация в Курской области ночью 30 сентября? Последние новости.

Какова ситуация в Курской области ночью 30 сентября

Замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что первое время ахматовцы фиксировали на некоторых участках в Курской области большое количество иностранных наемников. Среди них были американцы, немцы, поляки, французы, грузины, а также евроичкерийцы. Большая часть из них, по словам военачальника, понесла серьезные потери и была вынуждена покинуть территорию региона, передает Sputnik-Белоруссия.

«Они зашли таким серьезным составом, около 12 тысяч человек вначале было. Это сотни танков, сотни бронированных машин, большая часть из этого всего уже уничтожена. Техника, танки — они (ВСУ и наемники. — NEWS.ru) понесли действительно такие потери, что они несоизмеримы с тем результатом, которого они достигли. Блицкриг по захвату атомной станции (Курской АЭС. — NEWS.ru) у них не получился», — подчеркнул Алаудинов.

Генерал проинформировал, что сегодня на участке в Курской области, где задействованы силы «Ахмата», иностранные боевики не фиксируются.

«Получается, что самих иностранцев мы уже тут не фиксируем. Хотя мы были бы рады, если они были бы на нашем направлении. Но почему-то там, где есть мы, они всегда убегают», — подытожил командир спецотряда.

Telegram-канал Colonelcassad пишет, что ВС РФ возобновили активность в районе населенных пунктов Борки и Плехово в Курской области и продвинулись до пяти км южнее Плехово.

Как пишет Telegram-канал «Рыбарь», противник не прекращает попыток атак в нескольких районах Курской области.

«Наиболее сложная обстановка в Глушковском районе. <...> Противник атакует бронегруппами в районе Веселого, расширив зону контроля к северу от Нового Пути. <...> Подтверждается и продвижение украинских формирований между Волфино и Веселым. Село Обуховка, по всей видимости, находится в серой зоне, а статус Краснооктябрьского вновь под вопросом», — говорится в публикации.

По информации авторов канала, в Теткино украинских формирований в черте населенного пункта уже не осталось. «При этом в какой момент противник был оттуда выбит или отошел — сказать затруднительно», — уточняется в посте.

«В Кореневском районе изменений зон контроля не наблюдается, продолжаются столкновения. Под Ольговкой и Кремяным фиксировались попытки атак ВСУ, а в окрестностях Любимовки идут встречные бои. В Суджанском районе линия соприкосновения также оставалась статичной. Появлялись сообщения об атаках украинских формирований в районе Плехово, однако сведений об изменении зон контроля на этом участке нет», — отметил канал.

Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Что пережили мирные жители Курской области

ВСУ выжигают поля в Курской области, пытаясь навредить мирному населению, рассказал командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов

«Максимально пытаются навредить и населению, и в принципе. Вплоть до того, что они выжигают поля, чтобы навредить нашим подразделениям там. Такая политика, знаете ли: сгорела хата — гори и забор, пытаются выжечь все что можно», — рассказал он РИА Новости.

Председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев опубликовал рассказ мирного жителя села Уланок в Курской области. По словам мужчины, ВСУ целенаправленно стремились уничтожить поселок.