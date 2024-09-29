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Al Jazeera: Израиль атаковал нефтяные резервуары в йеменском порту Ходейда

Израильская авиация нанесла удар по йеменскому морскому порту Ходейда, который расположен на территории, подконтрольной мятежному движению хуситов «Ансар Аллах». Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Израиль атаковал нефтяные резервуары в Йемене
© Газета.Ru

В публикации отмечается, что в результате атаки загорелся один из нефтяных резервуаров в портовом терминале.

По данным телеканала Al Mayadeen, израильская авиация нанесла более 10 ударов по порту Ходейда, а также атаковала аэропорт и электростанцию в городе.

Накануне в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что ракета, выпущенная из Йемена по Израилю, была перехвачена системой ПВО за пределами израильской территории.

26 сентября лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси объявил о начале нового этапа операций в поддержку палестинцев в секторе Газа против Израиля. Он также сообщил, что ситуацию изменит применение модернизированной ракеты «Палестина-2».

27 сентября пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что военнослужащие страны нанесли авиационный удар по главному штабу шиитского движения «Хезболла» в столице Ливана. По его словам, объект находился под жилыми домами в центральной части района Дахия.

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