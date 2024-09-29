Буданов* может быть уволен в ближайшее время

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов* (признан террористом в РФ) может быть уволен в ближайшее время. Вместе с тем, Владимир Зеленский не планирует назначать его послом в одну из дружественных стран, пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Накануне в прессе появилась информация о том, что ряд руководителей силовых ведомств Украины может быть отправлен в отставку.

По данным агентства, новым главой ГУР может стать руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко.

Экс-сотрудник СБУ высказался о судьбе Буданова*

Дальнейшая судьба Буданова* пока неизвестна. Вместе с тем, источники исключают, что он, вслед за бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным, продолжит деятельность уже не на военном, а на дипломатическом поприще.

*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.