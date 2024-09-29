Стало известно, кто «слил» информацию о бункере Насраллы

Лидер ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла был уничтожен по наводке иранского «крота», пишет Le Parisien со ссылкой на источник в ливанских органах безопасности.

По данным газеты, агент прибыл в Бейрут вместе с заместителем командующего силами «Кудс» в Ливане и сразу же передал информацию о бункере Насраллы, расположенном на глубине 30 метров под землей.

«Израильтяне сделали все возможное, они не хотели упустить свою цель», — пояснил источник.

Вместе с Насраллой в бункере погибли его офицеры. Среди погибших оказались предположительно глава отдела силового наращивания Абед аль Амир Мухаммад Саблини и глава отдела безопасности Ибрагим Хусейн Джазини.

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Напомним, что политик руководил движением 32 года. Его предшественник Аббас Мусави был убит при атаке израильских ВВС на его автомобиль на юге Ливана в 1992 году.