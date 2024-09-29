Пентагон заявил о повышение готовности

Дополнительные военные силы США на Ближнем Востоке приведены в состояние повышенной готовности с тем, что дать оперативный ответ в случае атаки Ирана и его союзников на американский персонал и интересы в регионе, отметил представитель Пентагона. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее движение «Хезболла» подтвердило гибель своего лидера Хасана Насраллы в результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута.

«[Шеф Пентагона Ллойд Остин] повысил готовность дополнительных сил США к развертыванию, возвысив нашу готовность реагировать на различные непредвиденные обстоятельства», — уточнили в ведомстве.

Представитель Пентагона пояснил, что министерство поддерживает надежные и интегрированные возможности противовоздушной обороны на всем Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что Остин регулярно получает свежую информацию о макрорегионе.