Вооруженные силы Украины (ВСУ) с огромной скоростью теряют западную технику в Курской области. Об этом сообщил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

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«В Курской области ВСУ бросили огромное количество бронетехники, танков и всего прочего, (…) Все это уничтожили очень быстро», — сказал он.

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По его словам, проблема заключается в том, что западные страны поставили Киеву устаревшее вооружение. На данный момент нет возможности интегрировать его в современные структуры командования и управления Украины. Он также добавил, что ситуация в Курской области показывает то, что западное оружие нельзя использовать в оперативной обстановке.