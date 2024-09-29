ТАСС: экс-замглавы Минобороны Булгаков препятствует ходу следствия по делу

Бывший замминистра обороны России Дмитрий Булгаков препятствует расследованию по делу, связанному с делом о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела. "Фигуранты препятствуют установлению истины по делу, намерены затруднить ход расследования, сбор и закрепление доказательственной базы", - говорится в тексте. Отмечается, что речь идет о деле, связанном с заключением контрактов на системы освещения в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге. Утром 28 сентября стало известно, что суд наложил арест на счет связанного с некачественными сухпайками экс-замглавы Минобороны РФ Дмитрия Булгакова. Экс-замминистра обороны отвечал в ведомстве за материально-техническое обеспечение армии. Его арестовали в июле, 24 сентября ему продлили арест. В правоохранительных органах сообщали, что Булгаков лоббировал интересы "Грязинского пищевого комбината", используя служебное положение. По данным РИА Новости, под руководством генерала комбинат поставлял в войска некачественные продукты питания по завышенной стоимости.