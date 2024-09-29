Уволен командир бригады ВСУ в Угледаре, которую ВС России взяли в клещи

Командир 72-й бригады украинских войск, обороняющей Угледар, Иван Винник, был снят с должности. В соцсетях комбриг благодарит солдат и говорит о своей службе в бригаде в прошедшем времени.

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«Командир 72-й бригады ВСУ, которая обороняет Угледар, судя по всему, снят с должности», — обратили внимание в посте telegram-канала «Политика страны».

Также приводятся слова Винника из сообщения, в котором он благодарит солдат и офицеров бригады ВСУ за «общую борьбу».

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Ранее сообщалось, что 72-я отдельная механизированная бригада ВСУ, насчитывающая около 2000 человек, начала отходить от Угледара в сторону Богоявленки в условиях наступления российских войск. Отступление, вероятно, связано с наступлением ВС РФ.

Армия России вела наступление на группировку ВСУ в районе Угледара, создавая условия для окружения. По словам российского штурмовика с позывным Азик, были полностью отрезаны пути снабжения украинских войск.