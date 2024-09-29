Группировка войск «Запад» освободила Макеевку в Луганской Народной Республике. Об этом сказано в сводке СВО на 29 сентября, распространенной Министерством обороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Запад» в ходе успешных наступательных действий освободили населенный пункт Макеевка Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении.

Военное ведомство отмечает, что было нанесено поражение живой силе и технике 44-й, 53-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны. Это произошло в районах Купянска, Макеевки, Григоровки и Торского. Также отражена контратака штурмового подразделения ВСУ.

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Потери противника составили до 450 военнослужащих. Уничтожены артиллерийские орудия и самоходные установки, поставленные киевскому режиму Западом. Ликвидированы три склада боеприпасов.

На этой неделе также сообщалось об освобождении Украинска и Мариновки.