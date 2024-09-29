ВС РФ нанесли удар по зданию СБУ с офицерами НАТО

Российские военные нанесли ряд ударов по подконтрольному Киеву Запорожью, рассказал координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. Один из ударов пришелся по зданию СБУ, где находились офицеры из стран НАТО, пишет РИА «Новости».

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, промышленным площадкам.

«Известно, что один из ударов был нанесен по зданию СБУ, где в тот момент находились офицеры НАТОвских стран. Вокруг здания квартал перекрыт, идет разбор завалов», — отметил Лебедев.

Координатор подполья пояснил, что погибло как минимум 15 иностранцев.

Ранее Лебедев сообщил, что ВС РФ уничтожили в Харькове завод, где производились дроны, а также находились военнослужащие Главного управления разведки Минобороны Украины.