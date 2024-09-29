Армия Израиля заявила о ликвидации одного из лидеров «Хезболла»

Армия Израиля заявила о ликвидации в Ливане одного из лидеров «Хезболла» Набиля Каука. Об этом стало известно в воскресенье, 29 сентября.

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Ливанское движение «Хезболла» объявило о первой атаке на Израиль после гибели ее лидера Хасана Насраллы от израильского удара по пригороду Бейрута.

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Убийство Хасана Насраллы Израилем является закономерным и справедливым исходом. Об этом высказался президент США Джо Байден. По его словам, Насралла «ответственен за смерти сотни американцев».

«Хезболла» официально подтвердила гибель Хасана Насраллы в результате удара Израиля по столице Ливана. После этого в Бейруте началась перестрелка.