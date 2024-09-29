Telegram-бот для сдачи украинских бойцов в плен запущен в России. С помощью него деморализованные военные смогут выйти на связь с российской армией. Об этом сообщил замначальника информационно-аналитического центра «Мелодия» 88-й РДБр «Эспаньола» Евгений Рассказов.

«Находящиеся там и вынужденные держать оборону боевики ВСУ в настоящий момент, мягко скажем, деморализованы. Именно поэтому мы предлагаем связь через наш бот», — заявил Евгений Рассказов в беседе с ТАСС.

Бот для мессенджера был разработан российской бригадой «Эспаньола» и военной разведкой.

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Ранее украинский военнопленный Михаил Шевченко признался, что хотел сбежать с передовой в первый день службы, потому что командование ВСУ не ценит жизни военнослужащих. Он описал внутреннюю обстановку на поле боя как очень тяжелую.

В районе села Веселое (Курская область) украинские бойцы уничтожили сослуживцев, ехавших к российским солдатам на боевой машине пехоты CV-90 с белым флагом. Об этом сообщает «Национальная служба новостей».