Израиль перехватил беспилотник над Средиземным морем

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Средиземным морем неподалеку от центральных областей страны, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на армейскую пресс-службу.

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«Недавно система противовоздушной обороны ЦАХАЛ перехватила БПЛА над Средиземным морем, в десятках километров от побережья центрального Израиля», — указано в сообщении.

Армия Израиля объявила о начале наземной операции на юге Ливана

Ранее израильская армия сообщила, что приступила к проведению ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. Министры «выразили протест» против утечек, который появились с американской стороны касательно планов Израиля.