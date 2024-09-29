Для военнослужащих ВС России построили «подземный город»

Специалисты материально-технического обеспечения группировки войск «Днепр» создали уникальный «подземный город» для проживания и отдыха военнослужащих, сообщили ТАСС в Минобороны России. В нем есть все необходимое: жилые помещения, кухня, прачечная, парикмахерская, баня и спортивный зал.

По информации пресс-службы оборонного ведомства, вместительные жилые блиндажи оборудованы внешней и внутренней связью, печками, проточной водой и электричеством. По землей есть класс для проведения лекций по войсковым дисциплинам.

Строители постарались создать условия, пригодные для того, чтоб военнослужащие смогли немного отвлечься от боевых будней. При глубине залегания коммуникаций более четырех метров общая протяженность переходов и траншей подземной базы составляет более четырех километров.

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Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что Вооруженные силы Украины на этом направлении ослаблены из-за переброски подразделений в Донбасс и в Курскую область. По его данным, физическая активность противника несколько снизилась. Обстрелы левого берега Днепра продолжаются, но говорить о строительстве мощных фортификаций не приходится, добавил он.

До этого Сальдо заявил, что ВС России смогут взять под контроль Николаев и Одессу после того, как займут Херсон. Он напомнил, что таким маршрутом российским военнослужащим придется пройти не первый раз. Губернатор отметил, что такое уже происходило в начале ХХ века в гражданскую войну.