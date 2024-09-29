Минобороны: за ночь над регионами РФ уничтожено 125 беспилотников ВСУ

Силы ПВО уничтожили и перехватили ночью 125 украинских беспилотников над регионами России.

Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, 67 БПЛА нейтрализовано над территорией Волгоградской области, 17 — над Белгородской областью, 17 — над Воронежской, 18 — над Ростовской, по одному над территориями Брянской и Курской областей и Краснодарского края, три БПЛА были уничтожены над акваторией Азовского моря.

Ранее сообщалось, что беспилотник попал в жилой комплекс на Московском проспекте в Воронеже.

Также на Кубани подавленный БПЛА врезался в дерево и взорвался.