Спецоперация на Украине 29 сентября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 29 сентября 2024 года.

© РИА Новости

ВС РФ уничтожили САУ Krab в зоне СВО

Расчеты 152-мм российских самоходных пушек «Гиацинт-С» уничтожили польскую самоходную артиллерийскую установку Krab и живую силу противника, сообщает ТАСС.

Разведчики передали координаты местонахождения объектов Вооруженных сил Украины на пункт управления. После этого было принято решение нанести артиллерийский удар по переданным координатам.

После проведения боевой стрельбы артиллеристы совершили смену огневых позиций на запасные для восполнения боекомплекта и исключения нанесения ответного огня со стороны противника.

На херсонском направлении возвели "подземный город" для военнослужащих РФ

Российские специалисты материально-технического обеспечения создали уникальный «подземный город» для проживания и отдыха военнослужащих, сообщает ТАСС.

Он появился на херсонском направлении. В «подземном городе» имеются жилые помещения, кухня, столовая, баня, спортивный зал, прачечная, сушилка, ремонтная мастерская для одежды, а также парикмахерская.

Жилые блиндажи оборудованы печками, внешней и внутренней связью, электричеством, системой центрального оповещения, проведена проточная вода.

Минобороны сообщило об уничтожении бронетехники ВСУ в курском приграничье

Экипаж российской армейской авиации на вертолете Ми-28НМ уничтожил живую силу и бронированную технику противника, сообщает ТАСС.

Это произошло в приграничном районе Курской области. Вертолет нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ.

По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены.