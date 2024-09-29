Иракское сопротивление утверждает о нанесении удара по цели в Эйлате

Шиитское движение "Исламское сопротивление Ирака" нанесло удар с использованием дронов по цели в Эйлате на юге Израиля. Об этом говорится в заявлении формирования, опубликованном в Telegram-канале группировки.

"Бойцы "Исламского сопротивления Ирака" нанесли в воскресенье (29 сентября - прим. ТАСС) удар по стратегическому объекту в городе Умм-эр-Рашраш (арабское название Эйлата - прим. ТАСС) с применением беспилотников", - следует из текста. Как утверждается, атака была совершена в поддержку народов Палестины и Ливана, а подобные "операции по уничтожению опорных пунктов противника продолжатся нарастающими темпами".

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Армия обороны Израиля, в свою очередь, информировала о срабатывании сирен воздушной тревоги в Эйлате.

Шиитские формирования в Ираке повысили свою активность на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке после проникновения 7 октября боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников.

Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в секторе.